Presidente Cubano evoca palabras de Fidel sobre la Unidad

La Habana.- El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, evocó este domingo en Twitter las palabras que sobre la unidad dijo el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

Fue la unión la que nos hizo triunfar, fue la unión la que nos dio capacidad de vencer, la que nos dio fuerzas para resistir exitosamente al más poderoso imperio que haya existido jamás… Y aquí está y seguirá estando la Revolución, afirmó el Líder de la Revolución Cubana.

Díaz-Canel, en otro mensaje en la referida red social, compartió un artículo de opinión publicado este domingo en el periódico Juventud Rebelde y que se titula El verde de los jagüeyes, que destaca los éxitos del pueblo cubano.

Estamos cerrando el tomo de otra enciclopedia criolla del coraje, también llamada Revolución; cada prueba vencida, una línea de honra; cada soldado, un Comandante. SomosCuba SomosContinuidad, subraya la publicación.

