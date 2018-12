Presidente Cubano evalúa programa hidráulico y patrimonio documental  

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, chequeó este sábado el programa hidráulico y su relación con las acciones para el enfrentamiento al cambio climático, así como los trabajos para preservar el patrimonio documental de Cuba.

Entre las estrategias medioambientales se destacan asegurar la disponibilidad y uso eficiente del agua, así como aumentar la infraestructura hidráulica y su mantenimiento.

El mandatario sugirió a los directivos del sector buscar soluciones a los problemas de drenaje para que NO ocurran inundaciones y concluir estudios sobre estrategias para evitar las penetraciones del mar en la zona del Malecón de la capital cubana.

Díaz-Canel analizó, además, el programa para la preservación del patrimonio documental, mediante el cual se trabaja en el equipamiento y la interconexión de la red de bibliotecas y de archivos históricos, así como en la formación de especialistas.

