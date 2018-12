Presidente cubano encabeza la Gala de Premiaciones a deportistas

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, encabeza la Gala político-cultural de premiación de los mejores deportistas del país en 2018, que se realiza en el capitalino Palacio de Convenciones.

Junto a directivos, especialistas y trabajadores del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y Glorias Deportivas, se encontraba una amplia representación de integrantes del movimiento atlético.

La discóbola santiaguera Yaimé Pérez, y el boxeador matancero Andy Cruz, recibieron esta tarde los mayores premios por ser los mejores en disciplinas individuales, en tanto en las colectivas destacaron el pelotero Alfredo Despaigne y Sanailis Nikle, de hockey sobre césped.

Como novato del año fue escogido el luchador Luis Horta, el mejor equipo resultó Domadores de Cuba, y los deportes colectivos fueron liderados por la lucha y el hockey.

