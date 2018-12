Presidente cubano destaca trascendencia del ALBA-TCP

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, resaltó este sábado lo esencial de la unión para los pueblos y destacó la reunión celebrada en La Habana de la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Nada reconforta y alegra más que el abrazo de los hermanos. No hay naciones pequeñas si sus pueblos entienden y asumen el desafío de unirse para convertirse en gigantes, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

La Habana acogió la XVI Cumbre ALBA-TCP, en la cual los representantes de los Estados miembros acordaron incrementar los esfuerzos para fortalecer la integración y la unidad dentro de la diversidad de la región

Díaz-Canel exhortó a cerrar filas en la defensa de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela pues la subversión política, las agresiones económicas y sus efectos sociales y las constantes amenazas del uso de la fuerza, ponen en peligro la paz y la seguridad de la región, precisó.

