Presidente cubano destaca rechazo internacional a la Helms Burton

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó el rechazo internacional a la Ley Helms Burton, que recrudece y codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla por el Gobierno de Estados Unidos.

A través de la red social Twitter, el jefe de Estado señaló que la Helms Burton, ha sido rechazada por la comunidad internacional debido a su carácter violatorio del Derecho Internacional y su aplicación extraterritorial.

Cuba jamás permitirá que los destinos del país sean regidos por ley alguna de una potencia extranjera; somos Cuba, escribió el mandatario.



En mayo la administración de la Casa Blanca activó el Título III de la referida legislación; Díaz-Canel afirmó que los artículos de dicha ley van contra la legalidad internacional, y agregó que expresa la frustración de Gobiernos estadounidenses por 60 años de fracasos de sus políticas contra Cuba.

