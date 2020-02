Presidente cubano destaca diálogo con Director de la Real Academia Española

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, destacó este domingo en Twitter el diálogo, que calificó de fraterno, con el Director de la Real Academia Española, que visita la nación caribeña.

Recibí al Director de la Real Academia Española. Diálogo fraterno, interesante en el que ratificamos voluntad de cooperación. #SomosCuba #SomosContinuidad, escribió el mandatario en la referida red social, que hace un link con el periódico Granma.

Este sábado el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un encuentro con el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.

De acuerdo con el programa anunciado, el director de la RAE recorre este domingo lugares de interés en el Centro Histórico habanero y mañana lunes 17 sostendrá un encuentro con juristas cubanos en la Universidad de La Habana, donde será recibido por la rectora, Miriam Nicado.

Ese día el académico español participará en la presentación del Diccionario Panhispánico del español jurídico, que se efectuará en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

Según Sputnik News, en un encuentro con la prensa Muñoz Machado dijo sentirse admirado por el trabajo de la Academia de la Lengua de Cuba, durante la visita que realiza a la Isla, informa Radio Habana Cuba.

Acabo de recibir los informes del trabajo de la academia cubana y realmente la palabra que mejor me sale es admirable, tienen una dedicación ejemplar a pesar de que los recursos siempre son escasos, comentó el académico español, investido como miembro correspondiente de La Academia de la Lengua de Cuba, cuyo certificado lo recibió de manos de su director, Rogelio Rodríguez Coronel.

