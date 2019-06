Presidente cubano denuncia trama judicial contra Lula

La Habana, Cuba. – En su cuenta de la red social Twitter el presidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel destaca la publicación del sitio digital Cubadebate en la que se califica de mafiosos a quienes tramaron en secreto las acciones para enjuiciar y encarcelar a Lula e impedir la elección del candidato presidencial sustituto del PT, Fernando Haddad.

¡Mafiosos! Los fiscales de la Lava Jato tramaron en secreto para impedir la entrevista de Lula antes de las elecciones por temor a que ayudara a ‘elegir a Haddad, se hace eco Díaz Canel de la publicación de Cubadebeate.

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil denunció hoy que la divulgación de mensajes entre el exjuez Sergio Moro y fiscales confirma la farsa judicial para impedir victoria electoral del presidente Luiz Inácio Lula y la organización política.

En una nota, el PT precisa que ‘al contrario de lo que afirman para intentar sofocar sus acciones ilegales, Moro y los fiscales de la Lava Jato sobrepasaron todas las fronteras de la legalidad y del Estado Democrático de Derecho’.

Recalca que los implicados cometieron ‘crímenes contra la libertad de Lula, contra el derecho de defensa y el debido proceso legal y, principalmente, contra la soberanía del pueblo en el proceso electoral’ de octubre.

Para el PT, los mensajes demuestran que la fuerza-tarea de la Lava Jato mintió sobre el apartamento triplex del Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, pues el procurador Deltan Dallagnol reconoce que nunca tuvo pruebas de que pertenecía al exdirigente obrero, penado por posiblemente recibir esa vivienda a cambio de favores.

En el mensaje también se señala que Moro cometió ‘deliberadamente un crimen al vaciar diálogos de Lula con la expresidenta Dilma (Rousseff), lo que fue planeado con la fuerza tarea’.

De igual manera, ‘la Lava Jato actuó para impedir la elección del candidato del PT, Fernando Haddad, y como está claro en los mensajes para impedir la entrevista de Lula en septiembre de 2018’.

