Presidente Cubano y delegación que lo acompaña, rinden homenaje a Martí en Nueva York

Como parte de su estancia en Nueva York, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel rindó homenaje a José Martí ante la estatua ecuestre en el Parque Central de esa ciudad norteamricana.

Díaz-Canel tambièn vistó la Zona Cero y el Museo de Historia Natural.

