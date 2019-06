Presidente cubano considera como fracaso los planes contra Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta de la red social Twitter, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos fracasó en sus planes contra la Revolución Bolivariana.

Por otra parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó de grave que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reconociera su fiasco; sin embargo, aseguró que es más patético ver a la oposición excusarse y prometerle que ahora sí se van a unir.

También, el miembro de la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jaua, expresó que cada aventura termina en una nueva frustración para los seguidores opositores.

Jaua consideró que la causa determinante del fallido intento de usurpar la presidencia venezolana por la derecha, es la conciencia del pueblo fundamentada en la dignidad y la autodeterminación nacional, y expresada en una resistencia para mantener la paz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.