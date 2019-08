Presidente cubano condena el genocidio y la barbarie imperialista

La Habana, Cuba. – El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recordó los bombardeos atómicos de Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, hace 74 años.

La humanidad no debe olvidar este horrendo hecho de la historia gestado por la prepotencia imperial, su criminal carrera armamentista y nuclear, y por su desprecio a los pueblos.

No al genocidio y a la barbarie imperialista, escribió Díaz-Canel en su cuenta oficial en la red social Twitter, en el contexto del recuerdo de las víctimas por el bombardeo atómico sobre Hiroshima realizado por Estados Unidos.



Desde 1945, esos hechos son el recordatorio manifiesto del poder destructivo de las armas nucleares, y de la necesidad de eliminar esos arsenales para evitar su repetición.

