Presidente cubano chequea reparación y mantenimiento de viales

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, chequeó el programa de reparación y mantenimiento de viales en la Isla, encuentro en el cual llamó a incrementar las gestiones en ese sector.

Según la fuente, el mandatario insistió en la importancia de atajar a tiempo las dificultades en las vías del país, en aras de evitar que sea más complicada la solución de problemas como los baches.

Por su parte, el ministro de Transporte, Adel Yzquierdo, mencionó acciones para estabilizar el mantenimiento de viales, desde los principales y secundarios hasta los rurales, y afirmó que se han incorporado equipos y recursos para garantizar el funcionamiento del programa, tanto a nivel nacional como en la capital.

El mal estado de carreteras, avenidas y calles, constituye una de las preocupaciones de las autoridades del país y de los territorios, por el impacto económico y social que representa.

