Presidencia de la UNEAC rinde informe de su gestión

La Habana, Cuba. – El Consejo Nacional de la UNEAC se reunió esta mañana, por primera vez desde que resultó electo en el IX Congreso de la organización, para analizar los resultados de su gestión en ese período.

Luis Morlotte, titular de la entidad que agrupa a los escritores y artistas del país, destacó que la UNEAC ha contribuido de manera activa al proceso de perfeccionamiento del ministerio de Cultura y sus instituciones, así como a tareas relacionadas con la implementación de los Lineamientos del Partido.

Para ello, aseveró, contamos como plataforma imprescindible con los más de 500 acuerdos y planteamientos derivados del proceso del IX Congreso.

Desde la creación artística y literaria es mucho lo que podemos ofrecer para fortalecer el cuerpo social de la nación; contamos con paradigmas revolucionarios e intelectuales inspiradores, precisó Morlotte.

Provechosos encuentros para buscar soluciones

En el informe de gestión de la UNEAC desde el IX Congreso hasta la fecha, su presidente Luis Morlotte significó que han sido provechosos los encuentros con la directiva electa para abordar problemas y hallar soluciones.

Debemos estimular y sacar provecho de esa experiencia. Ha sido y tendrá que ser más decisiva en la aplicación práctica de la política cultural, la participación de la UNEAC en los consejos de dirección del ministerio, las direcciones provinciales y las instituciones, enfatizó.

Morlotte resaltó que al funcionamiento de la organización deben tributar los estatutos aprobados en el NOVENO Congreso, y subrayó que ahora iniciará la actualización del Reglamento complementario.

En vísperas de el aniversario 167 de José Martí, la sesión del Consejo Nacional de la UNEAC confirma la unidad del movimiento artístico e intelectual.

