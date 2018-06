Preside Machado Ventura Pleno del Comité Nacional de la UJC

El impacto en la juventud de las transformaciones implementadas por los ministerios de Educación y Educación Superior centra el debate del VII Pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, al que asiste el Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura.

En el Centro de Convenciones de Cojímar, en La Habana, los jóvenes evalúan cómo las modificaciones educacionales han contribuido al fortalecimiento de la vida interna, estructuras y quehacer juvenil.

Los integrantes del máximo órgano de dirección de la Unión de Jóvenes Comunistas entre congresos debaten acerca del tercer perfeccionamiento del sistema nacional de educación, así como del proceso de integración de las universidades.

También en el VII Pleno del Comité Nacional de la UJC analizan el cumplimiento de los acuerdos de su X Congreso.

