Preside Machado Ventura debate de campesinos camagüeyanos

Camagüey, Cuba. – Una representación de los campesinos camagüeyanos participan en la Asamblea Provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, presidida por José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

En la reunión se debaten temas medulares acerca del incremento de la producción de alimentos, las acciones para la productividad y la comercialización de las cosechas y crías, la actividad científica en el sector y la contribución al autoabastecimiento territorial.

El enfrentamiento al delito en las estructuras de la ANAP y la labor de los destacamentos de vigilancia campesina, además del quehacer conjunto con otras organizaciones están en la agenda del día.

Los campesinos camagüeyanos intercambiarán acerca de las experiencias para producir más en el contexto actual del país, a partir del recrudecimiento del bloqueo.

