Preside Díaz-Canel visita a Pinar del Río (Fotos)

Pinar del Río, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermudez inició este jueves un recorrido por Pinar del Río que comenzó en la zona de Palmarito, municipio de Sandino donde proyectan un programa de aprovechamiento hidráulico.

La intención comprende recurrir a la corriente del río Cuyaguateje y mediante canales conectados con lagunas como las de Alcatraz y los Indios, producir alimentos mediante el riego de suelos sometidos por años a la intrusión salina.

Durante su visita al municipio pinareño de Sandino, el mandatario también concurrió a la Escuela Pedagógica Rafael Ferro y en Guane intercambió con directivos de la Empresa Agroforestal Macurijes en la Planta de Impregnación de Postes.

En ella Díaz-Canel se interesó por la producción de esas estructuras y las dificultades que afronta el colectivo para suplir carencias materiales que le aminoran el plan del año.

La visita gubernamental que encabeza a Pinar del Río el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermudez, sirve también para que el mandatario enfatice en la necesidad en producir, elevar la calidad y sustituir importaciones.

De igual modo sustuvo intercambios con pobladores de diferentes consejos populares respecto a las carencias que el país con esfuerzo ha ido supliendo como el pollo, la harina de trigo y el aceite necesarios en la mesa familiar.

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, durante su estancia en Pinar del Río, se interesó por la producción de la fábrica de piensos de Consolación del Sur y la urgencia de emplear las plantas protéicas promovidas por Fidel.

Díaz-Canel elogió los avances que en el ámbito social alcanza la universidad pinareña, donde apreció prototipos de sistemas para una ciudad inteligente.

