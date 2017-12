Preside Díaz – Canel acto nacional por Día del Educador

Las Tunas, Cuba. – El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió en Las Tunas el acto nacional por el Día del Educador.

La miembro del Secretariado del Comité Central, Olga Lidia Tapia, y la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, condecoraron a educadores del territorio sede, Santiago de Cuba y Camagüey, como las provincias destacadas del país.

Díaz-Canel intercambió además con damnificados del polo de viviendas Los Eucaliptos, del municipio de Manatí, donde elogió el rescate del movimiento popular constructivo, y el uso del mampuesto que ahorra recursos sin afectar la calidad de los inmuebles.

En encuentro con las máximas autoridades locales y dirigentes de empresas y organismos chequeó la recuperación en la provincia, que prevé soluciones de viviendas dañadas por Irma y otros meteoros.

