Preservar la memoria histórica de la nación

La Habana, Cuba. – Hoy se avanza en la digitalización de lo que constituye la memoria histórica de la nación, para actualizarla, evitar más deterioro de los documentos y ponerlos al alcance de todos, afirmó el presidente de la República, Miguel Díaz Canel.

El mandatario participó este miércoles en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, como antesala a la información que ofrecerán hoy a los diputados los Ministerios de Economía y Agricultura.

Díaz Canel señaló la importancia de lograr que se usen los fondos digitalizados en trabajos de estudiantes, investigadores y profesores, pues esos archivos disponibles hay que utilizarlos bien.

Puntualizó la necesidad de seguir sembrando sensibilidad porque las personas que más han aportado a la historia son sumamente sensibles , con alta dosis de responsabilidad, y sentenció: solo así se contribuirá al buen trabajo de la memoria histórica.

En la última jornada del trabajo en comisiones de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, destacó los resultados positivos en el primer año de implementación de la Política de la Vivienda, y exhortó a continuar planificando en función de las necesidades.

Al intervenir en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, reconoció la terminación de 43 mil 700 inmuebles, 10 mil 801 por encima de lo previsto en el plan.

Díaz Canel resaltó la labor en la legalización de las viviendas, uno de los problemas detectados en las acciones de control y fiscalización realizadas por los diputados, y señaló que constantemente hay que evaluar el proceso de trámites, en el cual debe existir total transparencia.

Instó el presidente a trabajar más en la calidad desde todas sus dimensiones: belleza, confort y el mejoramiento del entorno urbano.

Ha sido estimulante apreciar a profesores y estudiantes universitarios inmersos en el Programa de la Vivienda, por el acercamiento a las problemáticas del país, y el sello particular de compromiso en su participación, dijo el presidente Miguel Díaz Canel en la Comisión parlamentaria de Industria, Construcciones y Energía.

Sobre la producción local de materiales, llamó a generalizar tradiciones constructivas en la sustitución de áridos, e introducir tecnologías generadas en nuestros centros de educación superior.

El ministro de la Construcción, René Mesa, significó que aun cuando se sobrecumple el Programa de la Vivienda, se debe ganar en organización y explorar los sistemas apropiados para cada territorio.

Al informar acerca de la política, la Directora General de la Vivienda, Vivian Rodríguez, explicó que se recuperan en el año más de47 mil inmuebles con afectaciones por eventos climatológicos.

El papel de los Joven Club en el cumplimiento de la Política de Informatización de la Sociedad ocupó la agenda de los diputados de la Comisión de Atención a los Servicios, que también contó con la presencia del presidente Miguel Díaz Canel.

El titular de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo de esos centros como importantes actores en la implementación del gobierno electrónico en el país.

Con anterioridad, la Comisión de Atención a los Servicios sesionó de manera conjunta con la de Asuntos Económicos para abordar la cadena de impagos en el comercio interior, tema que -señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo- es un problema viejo, que no se puede enfrentar con contemplación y lentitud.

Instó Lazo a fortalecer la preparación ideológica de los cuadros para que estén a la altura del momento, así como a defender nuestra independencia, soberanía y patriotismo.

Apego a la Ley

Como parte del trabajo en comisiones del Parlamento, la Contralora General de la República, Gladys Bejerano, informó los resultados de 65 acciones recientes dirigidas a estudiar la cadena de impagos en el sector del comercio y la gastronomía, las cuales registraron pérdidas millonarias.

No basta con no desviar recursos materiales ni monetarios, nuestro deber es enfrentar a quienes lo hagan, recalcó, y llamó a defender lo más importante para la Revolución: su capital humano.

En otra de las comisiones parlamentarias, trascendió que se registran 98 mil trabajadores por cuenta propia con deudas tributarias, y unos 17 mil no han abierto las cuentas bancarias fiscales.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, explicó que el objetivo de los grupos de control es mantener la legalidad de esa forma de gestión no estatal, y de las entidades estatales que contratan sus servicios.

El protagonismo del pueblo en la obra revolucionaria y en su diplomacia, fue resaltado por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en declaraciones a la prensa en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Al término de los debates de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro se refirió a la difícil situación regional por las amenazas de la actual administración de la Casa Blanca contra los gobiernos progresistas y sus pueblos.

Bruno Rodríguez destacó que a pesar de las enormes diferencias entre el imperialismo norteamericano y la Revolución, el gobierno de Cuba mantiene la disposición a la convivencia pacífica con Estados Unidos por el bienestar de ambos pueblos.

El canciller ponderó que nuestro país se erige como símbolo de resistencia y victoria, a la vez que el mundo reconoce el papel de la Isla en la firmeza y defensa de sus principios.

Previo al IV Período de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos presentó a los diputados el cronograma jurídico para la actual Legislatura.

Un total de 39 leyes y 31 decretos-leyes conforman la planificación expuesta por el Ministerio de Justicia, que da cumplimiento a las disposiciones de la Carta Magna, la implementación de los Lineamientos, y las necesidades de los Organismos de la Administración Central del Estado.

Se prevé que se realicen anualmente las dos sesiones ordinarias y otras dos extraordinarias de la Asamblea Nacional, para el análisis y aprobación de una cifra significativa de normativas, que incluyen el Código de Familia y la Ley de Procedimiento Penal.

Ese cronograma se someterá a aprobación del Parlamento en el IV Período de Sesiones de la Novena Legislatura, previsto para este viernes y sábado.

En lo que va de año cerca de 200 obras relacionadas con el abasto, saneamiento y almacenamiento de trasvases se terminaron en el país, trascendió en el trabajo en comisiones de la Asamblea Nacional.

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, señaló que el encadenamiento con la industria nacional para sustituir importaciones e insumos alcanza resultados importantes, destacando la producción y entrega de más de 13 mil metrocontadores.

Los parlamentarios de la Comisión de Salud y Deporte conocieron sobre la fiscalización a las escuelas de alto rendimiento y la formación de atletas, así como el comportamiento de la actividad física comunitaria.

Otros temas en agenda fueron los resultados preliminares del recién finalizado proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores, y cómo marchan las inversiones en el sector del turismo.

