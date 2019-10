Presente Cuba en Asamblea de la Unión Interparlamentaria

Belgrado, Serbia. – Encabezada por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, una delegación de Cuba participa hasta el jueves en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que tiene lugar en Belgrado, Serbia.

Este lunes, Mari Machado fue recibida por el primer vicepresidente del Gobierno de Serbia y ministro de Asuntos Exteriores, Ivica Dacic, en un ambiente cálido y fraternal, muestra del nivel de las relaciones entre ambos países.

En el encuentro, la parte cubana destacó el apoyo de esa nación en nuestra lucha contra el bloqueo, al tiempo que la representación serbia agradeció el respaldo de La Habana en defensa de la integridad territorial y soberanía de ese país, con énfasis en lo relativo a Kosovo.

La primera actividad oficial que desarrolló la delegación cubana fue rendir tributo a Josip Broz Tito, padre fundador de la gran Yugoslavia.

