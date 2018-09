Premio del Barrio para universidad villaclareña

Los Comités de Defensa de la Revolución otorgaron a la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas el Premio del Barrio, máximo reconocimiento que entrega esa organización a entidades y personalidades que contribuyen con la unidad y formación de valores en la sociedad.

Avalan la distinción proyectos comunitarios, la formación de valores en los futuros profesionales y la trayectoria educativa de esa casa de altos estudios.

El otorgamiento del Premio del Barrio a la Universidad Central Marta Abreu, de Las Villas, responde también a la rica historia de esa institución, donde radicara la primera Comandancia del Che durante la Batalla de Santa Clara.

Esa Casa de Altos Estudios se sumará a la jornada de higienización que tendrá lugar este domingo en la capital villaclareña, a fin de combatir la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

