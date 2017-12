Premiarán a los mejores deportistas del año en Cuba

La Habana, Cuba.- Como reconocimiento a todo el esfuerzo mostrado durante todo el año que concluye, hoy se llevará a cabo la Gala de Premiación de los Mejores Deportistas del 2017 en Cuba, en la instalación El Laguito, en La Habana.

La ocasión será propicia para premiar el trabajo y la entrega sobre la cancha de aquellos deportistas más destacados del año, en el que hubo varios campeonatos mundiales, y atletas que pusieron bien en alto el nombre del deporte cubano.

El homenaje incluirá a los atletas en la categoría de mayores, y aquellos que se enrolan en la juvenil, que es la cantera de la cual se nutren los equipos nacionales con el avance del tiempo.

Serán agasajados, entre otros, el camagüeyano tetracampeón mundial de boxeo y oro olímpico de boxeo Julio César La Cruz, y la saltadora con pértiga Yarisley Silva, seleccionados ambos, como los Mejores Deportistas de Cuba en el 2017.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.