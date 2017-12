Premian atletas del año en Cuba

La Habana, Cuba.- Con la presencia del Héroe de la República de Cuba, José Ramón Fernández y los miembros del Buró Político del Partido Teresa Amarelles Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas y Ulises Guillarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba e integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, fueron premiados los mejores atletas del año en Cuba.

La ceremonia dedicada al Líder Histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro, fue ocasión propicia para resaltar el buen trabajo y la entrega sobre la cancha de aquellos deportistas más destacados en este 2017, en el que hubo varios campeonatos mundiales, atletas que pusieron bien en alto el nombre del deporte cubano en la arena internacional.

El homenaje incluyó a los atletas en la categoría de mayores, y aquellos que se enrolan en la juvenil, que es la cantera de la cual se nutren los equipos nacionales con el avance del tiempo.

Fueron agasajados, entre otros, el camagüeyano tetracampeón mundial de Boxeo y oro olímpico Julio César La Cruz, y la pinareña saltadora con pértiga Yarisley Silva, seleccionados por el INDER y la prensa especializada los mejores deportistas de Cuba en 2017.

También se resaltó el quehacer de los entrenadores de las preselecciones nacionales y de los equipos en la base de la pirámide de crecimiento de la esfera del músculo en Cuba.

(redactada con informaciones de la ACN y Granma)

