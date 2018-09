En pos del mejoramiento progresivo de los servicios médicos

Roberto Morales Ojeda, Vicepresidente de los Consejos de Estados y de Ministros, presidió el acto de inicio del curso académico 2018-2019 de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.

José Ángel Portal Miranda, miembro del Comité Central del Partido y titular del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), explicó que la matrícula supera los cien mil alumnos, más que en el período lectivo anterior.

Anunció que se impartirán 15 perfiles de formación de técnico superior de ciclo corto, y dos nuevos de técnico de nivel medio, mientras que la matrícula de postgrado asciende los 20 mil ingresos, la mayor cifra de la historia.

Un homenaje al legado del Comandante en Jefe Fidel Castro fue el hilo conductor de la ceremonia, en la cual estudiantes y directivos agradecieron su iniciativa de fundar el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón.

