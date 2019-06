Pórtico artístico al IX Congreso de la UNEAC

La Habana, Cuba. – El Teatro Martí de La Habana acogerá esta noche la Gala inaugural del IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, cuyas sesiones finales serán mañana y el domingo en el Palacio de Convenciones.

El espectáculo será un homenaje a dos figuras cimeras de la cultura cubana: el poeta nacional Nicolás Guillén, presidente fundador de la organización, y Alicia Alonso, alma inspiradora del Ballet Nacional de Cuba.

Sin cultura no hay libertad posible – memorable definición de Fidel – presidirá las jornadas del Congreso, que examinará temas de la Política cultural del país, como la creación artística, la relación cultura- turismo, los medios, el mercado del arte y la enseñanza artística.

Los afiliados a la UNEAC participaron en un proceso asambleario desde la base para llegar al Congreso con un diagnóstico de la organización y los retos para perfeccionarla.

