Por un futuro de hombres y mujeres de ciencia y conciencia

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, presidió este lunes la inauguración del XII Congreso Internacional de Educación Superior, Universidad 2020.

Durante la gala inicial efectuada en el teatro Carlos Marx, el ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido, ofreció a los presentes la conferencia Universidad y desarrollo sostenible, visión desde Cuba.

El titular del ramo manifestó que nuestro país se mantiene trabajando en la formación de hombres y mujeres de ciencia con la sabia conducción de la generación histórica y el liderazgo continuador del presidente Miguel Díaz-Canel.

En este congreso encontraremos nuevos asideros que nos permitan integrarnos más en el proceso de internacionalización de la Educación Superior y desde las universidades contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030, agregó el ministro.

El Congreso Internacional Universidad 2020 evaluará, en su segundo día de trabajo, el taller Pedagogía de la Educación Superior, y posteriormente el politólogo argentino Atilio Borón ofrecerá la conferencia Cómo educar para la transformación.

En el encuentro se examinará La Educación Superior y sus perspectivas y el Rol de las Instituciones académicas para el desarrollo sostenible: retos y perspectivas, de la doctora Miriam Nicado García, Rectora de la Universidad de La Habana.

Uno de los trabajos de gran interés se refiere a La vinculación Universidad Empresa en Cuba y La integración de la Universidad con la Industria Cubana, futuro y desafíos.

En el Congreso Universidad 2020 se analiza la Internacionalización de la Educación Superior cubana y la Educación Superior en los municipios, veinte años de vida, de Rodolfo Alarcón Ortiz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.