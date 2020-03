Por el derecho de las mujeres

La Habana, Cuba. – En 1975 la Organización de Naciones Unidas proclama el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. La lucha de las mujeres contra la violencia de género, por la búsqueda de la igualdad y el reconocimiento de sus derechos, estuvo desde la génesis.

Desde los inicios del Siglo XX en los Estados Unidos los movimientos de sindicalistas textiles y el Partido Socialista Norteamericano protagonizaban huelgas donde se demandaban mejores salarios, derecho al voto y el cese de la esclavitud sexual.

El feminicidio cometido por el dueño de una fábrica al incendiar a más de 100 trabajadoras, en su mayoría niñas, mostró cuanta crueldad e irrespeto por la vida.

En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres se propone la fecha del 8 de marzo para promover la igualdad de derechos, hecho que contó con el apoyo y aprobación de Clara Zetkin.

Las mujeres demandan sus derechos, largamente postergados en diversas naciones del mundo.

Una vida plena es una utopía en algunos casos. Cuba muestra altos índices de empoderamiento de nuestras mujeres que cuentan con autonomía económica, física y en la toma de decisiones.

El programa de la Revolución cubana para potenciar el empoderamiento de las mujeres iniciado en 1959 fue un plan de igualdad, orientado como un conjunto estructurado de políticas, programas y acciones multisectoriales promovidas por el Estado.

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), organización que reúne a más de 4 millones de mujeres, está cumpliendo 60 años, y va por más.

Las mujeres en Revolución asisten hoy a las tareas productivas y de la defensa, son protagonistas de su tiempo. El país cuenta con su empuje para enfrentar cualquier desafío.

