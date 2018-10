Hay que ponerse en el lugar de los pobladores

Por: Angélica Paredes López

“Tenemos que ponernos en el lugar de los pobladores y ver los problemas con sensibilidad”, expresó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante una reunión para chequear la situación de la provincia de Mayabeque tras el paso del huracán Michael.

“Hemos evaluado la afectación de Mayabeque, que aunque no fue tanta, indudablemente sí se afectó Batabanó; y además este encuentro nos ha servido para viejos problemas acumulados empezar a encaminarlos de otra manera para facilitar soluciones”, enfatizó el mandatario.

En ese sentido, destacó que las autoridades de la provincia, ante el paso del huracán Michael, “hicieron un trabajo organizado, eficiente y se tomaron adecuadas decisiones para enfrentar este fenómeno”.

“En la población hay voluntad y comprensión, por eso el programa de reanimar Batabanó debe implementarse con la autoestima y la idiosincrasia de este pueblo costero, para buscar un desarrollo endógeno más perspectivo y con más resultados”, señaló el presidente cubano.

En horas de la mañana de este jueves llegó Díaz-Canel a la terminal portuaria del Surgidero de Batabanó, donde se interesó por la situación actual de la transportación de pasajeros y también de mercancías.

El Presidente conversó animadamente con los pasajeros que se disponían a viajar a la Isla de la Juventud, indagó acerca de los horarios y los servicios que allí se brindan.

Anteriormente, Díaz-Canel había comentado a los principales dirigentes del territorio la necesidad de convertir a esa terminal en un lugar más agradable para los viajeros, con un diseño más bonito, funcional y sostenible.

Al hablar con los pobladores de la zona, en el Consejo Popular Surgidero de Batabanó, el Presidente insistió en conocer las principales preocupaciones de la población que habita ese pueblo costero, afectado por las inundaciones que provocan diferentes fenómenos meteorológicos.

Escuchó atentamente las dudas e insatisfacciones de los vecinos, como la de una mujer que narró sus vicisitudes para la adquisición de materiales de la construcción, pues a pesar de que tiene un subsidio para reparar su vivienda, los materiales son acaparados por revendedores. Sobre este asunto, y el enfrentamiento a las ilegalidades, el Presidente llamó a las autoridades del territorio a adoptar las medidas pertinentes.

Por otra parte, en diálogo con los habitantes del lugar, Díaz-Canel los convocó a contribuir con el plan de reanimación del territorio.

Seguidamente, el mandatario cubano se trasladó a la Empresa Pesquera Camilo Cienfuegos. En la rada subió a una de las embarcaciones y dialogó con los pescadores, interesándose por su labor, que ya regresa a la normalidad.

A unos metros del muelle, el Presidente cubano también visitó la industria procesadora de la pesca, acompañado por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia.

Durante su visita a Batabanó, Díaz-Canel recorrió además la Fábrica de Muebles y Artículos varios que sirvió de escenario para la reunión de chequeo con los dirigentes del territorio.

Al encuentro encabezado por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistieron además el primer vicepresidente Salvador Valdés Mesa, siete ministros, varios viceministros de diferentes sectores, así como autoridades del Partido y el Gobierno en Mayabeque.

