Pondera Díaz-Canel defensa de los derechos humanos en Cuba

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo en Twitter que los cubanos defienden los derechos humanos en su sociedad y contribuyen a hacer valer los de la Humanidad.

En oscuros rincones del mundo donde el egoísmo y el mercado cierran los caminos del desarrollo humano, es posible encontrar siempre a los hijos de la Revolución, misioneros de la educación y la salud, defendiendo los derechos de la Humanidad, escribió el mandatario.



Añadió en otro tuit que la Revolución nos enseñó que todos los seres humanos valen, que todas las vidas cuentan, que no hay nada más justo que la igualdad sin igualitarismo.



También Díaz-Canel rememoró una frase de Fidel cuando dijo: el hombre necesita algo más que pan: necesita honra, necesita dignidad, necesita respeto, necesita que se le trate verdaderamente como a un ser humano, ¿habrá algún país que haya hecho más por los derechos humanos que Cuba?

