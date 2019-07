Política de la vivienda en la mira de diputados (+Fotos)

Debemos tener la capacidad para resolver los subsidios atrasados y para ejecutar lo planeado este año, afirmó el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que dio seguimiento a un problema fundamental: la vivienda.

Destacó la mejoría en la planificación en el proceso de la vivienda, pero, señaló, la no adecuada organización para atender a las personas, luego de entrar en vigor las normas jurídicas para legalizar los domicilios.

En la Comisión de Industria, Construcciones y Energía del parlamento se informó que al cierre del primer trimestre se terminaron 15 mil 242 viviendas de las más de 32 mil previstas para el año.

Es importante que diputados y cuadros continúen el trabajo de fiscalización de todos los sectores, apoyando a los territorios y sobre todo aprovechando la experiencia de las empresas de comercio exterior para fomentar las exportaciones, afirmó el vicepresidente Ricardo Cabrisas.

Al intervenir en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, Cabrisas señaló que hay que ir abriendo los mercados poco a poco, sin esperar a las grandes exportaciones, para lo cual no basta con la voluntad, sino que se necesitan decisiones.

Abogó por rescatar un grupo de productos que se exportaban en los años 80 y que se desecharon, no solo por los apremios del Período Especial, sino, dijo, por políticas y decisiones equivocadas.

El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, llamó en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento dar un salto exportador, algo en lo que, dijo, son fundamentales los servicios médicos, el turismo y las telecomunicaciones.

Al explicar ese asunto, señaló que el comportamiento no es homogéneo en todos los sectores, aunque hay rubros con buenos resultados pero no se han logrado incorporar nuevos productos, ni mercados.

El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera adelantó que en el período 2019-2021 se proyecta un ligero crecimiento en las exportaciones y abogó por vincularlas a los productores.

A pesar de que también sufre el recrudecimiento del bloqueo, la inversión extranjera tiene una tendencia favorable, incluso superior a la de América Latina, lo que tiene que ver con los esfuerzos gubernamentales por ampliarla , dijo Rodrigo Malmierca.

El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera informó que en estos momentos están en fase de negociación 42 proyectos por un monto cercano a los 5 mil millones de dólares, que involucran a 9 organismos de la administración central del Estado.

Malmierca demandó acelerar el proceso de negociación y aprobación de los proyectos, así como los estudios de factibilidad, además de disminuir el tiempo de ejecución de cada uno.

Los trámites, el papeleo muchas veces son demasiados y demoran el proceso, aseguró el ministro ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento.

El programa de Estado Tarea Vida obedece a la voluntad política de la dirección de la Revolución de ser coherente con el pensamiento visionario de su líder histórico, Comandante en Jefe Fidel Castro, sobre los peligros del cambio climático, reiteró la ministra del CITMA, Elba Rosa Pérez, en una de las comisiones de trabajo del Parlamento.

Destacó el papel del General de Ejército Raúl Castro en la concreción de ese plan estratégico, chequeado con sistematicidad por el presidente Díaz-Canel y seguido por el Partido y el gobierno.

Afirmó que la Tarea Vida ayudará a actualizar la Ley 81 del Medio Ambiente, para tomar más en cuenta la problemática del enfrentamiento al cambio climático.

En Cuba no se diagnostican casos de cólera desde el primer semestre de 2017, tampoco se reporta transmisión de Zika hace un año y no hay casos de Chikungunya, informó en la Comisión de Salud y de Deporte, la viceministra de Salud Pública, Regla Angulo.

En presencia del vicepresidente Roberto Morales, la experta señaló que disminuyen las atenciones médicas por enfermedades diarreicas agudas y existen brotes epidémicos de dengue que se enfrentan en algunas áreas de Salud del país.

Refirió que los depósitos para almacenar agua aportan el 67 por ciento de la focalidad y enfatizó en que existe una inadecuada calidad técnica del trabajo antivectorial, fundamentalmente en el tratamiento focal.

Dijo que otra de las condiciones que inciden en la situación actual, es la no sistemática participación de la población en la transformación de los riesgos a partir de la baja percepción de enfermar.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano analizaron y aprobaron el dictamen sobre el proyecto de Ley Electoral, que será presentado en el Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional.

El texto recibió modificaciones luego de un proceso de consulta con 492 legisladores, además de varios invitados, quienes formularon casi 200 intervenciones, muchas de ellas con propuestas de variaciones.

Figuran entre los cambios la introducción del término «residencia efectiva», la cual se determina a partir de la presencia física del ciudadano en el territorio nacional, o de los actos que reflejen su voluntad de permanecer en el mismo con su domicilio permanente.

Al proyecto de Ley Electoral se adicionó una disposición final que establece su entrada en vigor desde su aprobación en la Asamblea Nacional.

