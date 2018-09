Planteamientos avileños enriquecen proyecto constitucional (+Audio)

La consulta popular sobre el Proyecto de Constitución se desarrolla exitosamente en Ciego de Ávila con el aporte de más de dos mil 200 intervenciones en centros laborales y comunidades.

Entre los planteamientos que más se reiteran están que el trabajo se convierta en una obligación para todas las personas aptas y la propuesta que la nueva carta magna reduzca la edad de jubilación de los obreros.

En las asambleas avileñas se recogen criterios relacionados con que no se limite la edad y el período de mandato del presidente de la República y algunas personas refieren su inconformidad con los nombres previstos de Gobernador e Intendente.

Dudas sobre los artículos de la ciudadanía y la inclusión en el documento del acceso libre a las playas se contemplan también entre las ideas que se exponen en Ciego de Ávila sobre el Proyecto de Constitución del país.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.