Pese al bloqueo, Cuba concreta negocios con capital extranjero

La Habana, Cuba. – El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, afirmó que pese al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, se concretan negocios con inversión extranjera, dirigidos al desarrollo económico.

Al encabezar una reunión, donde se chequeó el programa energético y las producciones de la Industria Alimentaria destinadas al Turismo, Marrero destacó que esa modalidad de acuerdos es una de las prioridades del Gobierno, para lograr los objetivos económicos propuestos.

En el encuentro, se evaluó el programa de inversión extranjera en varios sectores de la economía cubana: empresas mixtas, construcción de hoteles, modernización de los ferrocarriles y el proyecto de Ferroníquel en Moa, entre otros.

El Primer Ministro analizó el estado actual de las inversiones en los programas de parques eólicos y fotovoltáicos, las bioeléctricas y las pequeñas centrales hidroeléctricas, entre otros proyectos.

