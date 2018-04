Arriba a Perú el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla

Lima, Perú.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, arribó a la capital peruana al frente de la delegación gubernamental que participará en la VIII Cumbre de las Américas, que se inaugurará y sesionará hasta mañana.

Integran la comitiva cubana del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca; los viceministros de Relaciones Exteriores Ana Teresa González y Rogelio Sierra, así como el Embajador de Cuba en Perú, Sergio González.

Esta es la segunda vez que Cuba participa en la citas hemisférica, la primera fue en Panamá en 2015, pues durante las primeras seis ediciones del mecanismo, la mayor de Las Antillas fue excluida por presiones de Washington.

El regreso de nuestro país a las Cumbres de las Américas fue resultado de una posición firme de los países de América Latina y el Caribe de no asistir a futuros encuentros si no se incluía a nuestro país.

