Persiste bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

La Habana, Cuba. – El bloqueo de Estados Unidos acecha hoy a Cuba en cualquier parte del mundo, advirtió la misión de la isla ante la ONU, en un comunicado de prensa, en el cual expone numerosos obstáculos financieros.

La representación diplomática cubana en la ONU indica que el 12 de febrero de 2018, se conoció que cinco bancos indios rechazaron realizar una transferencia procedente de la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba, dirigida a Ankur Scientific Energy Technologies.

También en ese mismo mes, la sucursal en Malasia de la compañía estadounidense ADT, recibió instrucciones de su casa matriz de negarse a renovar el contrato de servicios de seguridad a la embajada cubana en ese país.

En junio del año pasado, la Oficina de Control de los Activos Extranjeros, impuso una multa a la American Honda Finance Corporation, debido a que una de sus subsidiarias en Canadá aprobó 13 acuerdos para la embajada de Cuba en ese país.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.