Periodistas cubanos comprometidos con la historia

La Habana, Cuba.- Con la peregrinación hasta la tumba de Juan Gualberto Gómez en la Necrópolis de Colón en La Habana, dio inicio la Jornada Nacional por el Día de la Prensa Cubana.

Al homenaje asistieron miembros de la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, Premios Nacionales de Periodismo 2017, así como los participantes en el III Encuentro de jóvenes del sector, que también abre hoy sus puertas.

Mercedes Ibarra Ibañez, biznieta de Juan Gualberto Gómez, resaltó el papel de la juventud en la continuidad de la obra de la Revolución al tiempo que narró anécdotas familiares.

La jornada por el Día de la Prensa está dedicada de forma especial al aniversario 165 del natalicio de José Martí, a los 85 años de la muerte de Juan Gualberto Gómez, y a quien fuera el presidente de la UPEC Antonio Moltó.

