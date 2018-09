Perfeccionar el trabajo cederista por más salud en los barrios

El trabajo conjunto de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, y el Ministerio de Salud Pública, MINSAP, relacionado con las donaciones voluntarias de sangre y la campaña antivectorial fue evaluado en el Noveno Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución que se desarrolla en el Palacio de Convenciones de La Habana.

En la comisión número dos sobre el trabajo ideológico y las tareas de apoyo a la economía, el Jefe del Programa Nacional de Sangre del MINSAP, Luis Enrique Pérez, reconoció el protagonismo cederista en el cumplimiento de esa altruista y solidaria tarea

Los delegados insistieron en lograr mayor sistematicidad y sumar más jóvenes a los Destacamentos Juveniles de Donantes Voluntarios de Sangre, una de las tareas más nobles de la organización de la familia cubana.

En el Congreso cederista se convocó a perfeccionar el trabajo diferenciado con la familia para que gane en conciencia de su responsabilidad en la realización del correcto autofocal con el fin de combatir al Aedes Aegypti y evitar enfermedades como el Dengue.

A enfrentar con más combatividad las indisciplinas e ilegalidades para fortalecer la tranquilidad ciudadana, convocaron los delegados al Noveno Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución.

En la comisión número tres Vigilancia y prevención, el coordinador nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda, sostuvo que hay que prevenir con el trabajo integrado de todas las organizaciones para enfrentar también el consumo de drogas.

La delegada de La Habana, Flabia Guilarte, afirmó que es imprescindible buscar iniciativas que estimulen la unidad para apartar los obstáculos que puedan frenar el enfrentamiento a conductas negativas que laceran los principios revolucionarios.

En la primera jornada del Congreso cederista los delegados reflexionaron sobre la vigilancia y el trabajo de los destacamentos Mirando al Mar, movimiento que preserva la seguridad en las costas cubanas.

