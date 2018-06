El perfeccionamiento educacional a debate en Pleno de la UJC

La marcha de las transformaciones en el sector educacional centrarán los debates del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, reunido para su VII Pleno en el Centro de Convenciones de Cojímar, en La Habana.

Yanetsy Rodríguez, miembro del Buró Nacional de la UJC, explicó que el objeto de análisis será el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, así como el proceso de integración de las Universidades.

Se trata de evaluar la participación del estudiantado, los jóvenes y sus organizaciones en ese proceso de cambios, adecuaciones y precisiones, en aras de un perfeccionamiento continuo y en busca de una educación de excelencia, significó.

Valoraremos, además, el impacto de las transformaciones que llevan adelante los ministerios de Educación y Educación Superior en el quehacer de las organizaciones estudiantiles y de pioneros, y la UJC, añadió.

(Visited 1 times, 15 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.