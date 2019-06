Pensando en Cuba desde la Cultura

La Habana, Cuba. Han hecho un debate profundo de las experiencias personales que permitieron acercarnos a las potencialidades del país, afirmó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, al intervenir en una Comisión del IX Congreso de la UNEAC.

En la Comisión de economía, turismo y mercado, Gil señaló que necesitamos transformar muchas cosas de la sociedad, porque además de la riqueza material urge tener riqueza de alma, de espírtu.

En igual sentido se expresó el viceministro primero de Turismo, Juan Carlos García, quien destacó el minucioso trabajo del grupo como un insumo que puede ser asumido para perfeccionar la labor del MINTUR.

También el viceministro de Cultura, Fernando Jacomino se refirió a la responsabilidad que tiene esa institución y los creadores en generar vínculos para lograr una oferta turística que defienda la identidad nacional y esté a la altura del acervo cultural cubano.

El ensayista Jesús Guanche subrayó que preservar el patrimonio cultural de la nación es una inversión estratégica para el desarrollo del país, que tiene un enlace directo con la Agenda 20/30 que promueve Naciones Unidas.

En la Comisión que abordó economía, turismo y mercado en el Congreso de la UNEAC, la escritora Zuleyca Romay demandó una modernización de las industrias del libro, así como una revisión de las tarifas de derecho de autor, asunto este último respaldado por creadores de otras disciplinas.

El editor Marco Antonio Calderón pidió a las instalaciones hoteleras más cuidadosas en la oferta cultural, mientras que la locutora Marualina Grau demandó una mayor exigencia para los animadores.

Los músicos Guido López Gavilán y Rembert Egues coincidieron durante los debates del Congreso de la UNEAC en la necesidad de resolver problemas que solo dependen de nuestras capacidades y voluntades.

La promoción y jerarquización de los verdaderos valores de la identidad y cultura cubanas en el nuevo escenario mediático centró el debate en la Comisión de Cultura, Medios y Redes Sociales del IX Congreso de la UNEAC, en presencia del miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Víctor Gaute.

La realizadora Rebeca Chávez insistió en la necesidad del ejercicio de la crítica que provoca incentivo para ver y oír, preservar el patrimonio y en la participación de los creadores y técnicos para recolocar los análisis de los programas

Incrementar la presencia de la cultura cubana en las redes sociales y la necesidad de modificar los mecanismos de autopromoción de los medios fueron temas debatidos

Trascendió que el impacto de las nuevas tecnologías al convivir con modos tradicionales de comunicar exige una adaptación múltiple y plena de creatividad para promover el talento artístico y literario.

En la Comisión No. 1 del IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Kike Quiñones, de la sección de humor, reforzó la idea de no segmentar la cultura, y verla como elemento fundamental para el desarrollo del país.

El escultor René Negrín subrayó que el sector vive un momento en el cual requiere de un debate crítico para identificar y solucionar todas las deficiencias, y enfatizó: necesitamos recuperar la esencia de la organización en la representación del arte público.

Jesús Lozada, de la Asociación de Artistas Escénicos, llamó a, como nos enseñó Fidel, crear espacios desde la verdad, la virtud y la justicia, y en los que quepamos todos.

En la Comisión No. 1 del Congreso de la UNEAC, se habló además de la necesidad de contar con una mejor formación cultural de los dirigentes de las instituciones, y analizar de manera sistemática los modos de producción de las creaciones.

Esteban Morales en la comisión de Proyección social de la Cultura señaló la urgencia de la colocación del monumento a Aponte en Belascoaín y Carlos III, que tras batallas fue aprobado y no está resuelto.

Esther Suárez expuso cómo La Habana, por razones urbanísticas, ha perdido el encanto de sus arboledas en avenidas, calles y parques, y sugirió que la UNEAC se proyecte de alguna manera por el cuidado de la flora capilalina.

Abel Prieto se pronunció en la comisión Proyección social de la Cultura y refirió cómo en los proyectos en que Cuba se empeña en avanzar en los aspectos relacionados con la cultura están las limitaciones por la agresividad imperial.

Agregó que ante las transformaciones que vive el país es necesario institucionalizar todas las labores culturales, que hoy en muchos casos no son legales.

