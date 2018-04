Pensamiento latinoamericanista de Raúl hoy en Lima

El libro Raúl Castro y Nuestra América, una compilación de textos del presidente cubano, se presenta hoy en Perú como parte de las actividades de la Cumbre de los Pueblos.

El volumen, compilado por el ensayista cubano Abel González, reúne 86 discursos, intervenciones y declaraciones, que permiten acercarse al pensamiento de Raúl a lo largo del último medio siglo sobre los problemas y desafíos de América Latina y el Caribe.

Otro libro que se presentará este viernes en la capital peruana es Ayuda oficial al desarrollo de Cuba en el mundo, que será presentado por su autor el guatemalteco y Doctor en Ciencias, Henry Morales, quien aborda materias como salud, educación y deporte, entre otros.

La obra de Morales coloca a Cuba como el primer donante de ayuda para el desarrollo en América Latina y el Caribe y uno de los primeros en el mundo.

La experiencia de nuestro país en el acercamiento de los órganos del Poder Popular a la ciudadanía fue presentada por un grupo de legisladores cubanos en el Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAméricas, que sesiona en Perú como parte de los foros paralelos de la VIII Cumbre de Las Américas.

La diputada Belkys Pérez Cruz compartió puntos de vista acerca de las acciones para perfeccionar la participación ciudadana, la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.

En otro punto de la capital peruana, el aporte cubano propició que el V Foro de Jóvenes de las Américas se pronunciara contra la injerencia y la intromisión en los asuntos internos de las naciones.

También la llamada Cumbre Empresarial, que sesiona en el céntrico Hotel Westin Lima, cumplió la penúltima jornada de trabajo, marcada por la continuación del intercambio entre empresarios.

