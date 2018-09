Pelotón de Las Marianas: un reconocimiento a la mujer

La creación del pelotón Mariana Grajales fue fruto de la iniciativa de Fidel, expresión de su pensamiento de avanzada y su reconocimiento al valor, la abnegación y el lugar ganado por la mujer en la clandestinidad y en la retaguardia del Ejército Rebelde.

Así lo significó el presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Granma, Humberto Fajardo, en el acto por los 60 años del pelotón de Las Marianas, celebrado en El Cerro, municipio de Bartolomé Masó.

Afirmó que la Revolución tiene millones de Marianas que libran el combate cotidiano en sus casas, la producción, los servicios, la defensa y están prestas a enfrentar al enemigo.

Asistieron al acto Teresa Amarelle, miembro del Buró Político, las máximas autoridades de Granma, y la General de Brigada Delsa Esther Puebla, Teté, y Edemis Tamayo, La Gallega, miembros de Las Marianas.

