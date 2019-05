Paz y dignidad frente a la barbarie imperialista

Con una declaración que condena enérgicamente el bloqueo económico, comercial y económico de Estados Unidos contra Cuba, así como la aplicación de la Ley Helms-Burton, concluyó en La Habana el Encuentro Internacional de Solidaridad con la paz mundial.

El documento reconoce el complejo contexto actual, marcado por el impacto de la crisis integral del sistema capitalista sobre los pueblos, que deteriora sus condiciones de vida y exacerba el saqueo de sus recursos.

Denuncia la ofensiva desatada contra la Revolución Cubana y las fuerzas de izquierda en esta región, con el apoyo desmedido de la derecha reaccionaria y fascista.

En el Encuentro Internacional de Solidaridad que sesionó en el Palacio de las Convenciones, Michael Makwayiba, presidente de la Federación Sindical Mundial, llamó a amplificar la solidaridad con la isla y con Venezuela, frente a la arremetida imperialista.

El reclamo de la liberación inmediata del expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva, fue otro de los pronunciamientos reiterados por los participantes en el encuentro de solidaridad.

Voces solidarias de varias regiones del mundo se alzaron en esta jornada, para patentizar que la luz solidaria de la Revolución Cubana no se apagará jamás.

