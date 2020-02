Patraña contra Cuba en salita del Parlamento Europeo (Video y Documentos)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La Habana, Cuba. – Un nuevo show anticubano se orquestó este martes en el Parlamento Europeo, al que nuevamente se invita a contrarrevolucionarios cubanos financiados por instituciones como la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia y auspiciados por parlamentarios subordinados a los intereses de los Estados Unidos.

En esta ocasión se trató de dar voz a un grupúsculo de ciudadanos cubanos, anexionistas, que no representan ni lejanamente la verdadera sociedad civil cubana y sí son especialistas en articular mentiras, en un evento mal llamado “Cartas de la sociedad civil cubana” en el que se reclamó “democracia” y “libertad de expresión” para Cuba y sin embargo, no se propició un debate real en el que también se escuchara la opinión del resto de los presentes.

En realidad se trató de un encuentro ocurrido en una pequeña sala en la que solo se encontraban, aproximadamente, unas 20 personas, la mayoría de ellos amigos de la solidaridad, cubanos residentes en Bélgica y miembros de organizaciones no gubernamentales, quienes protestaron ante la imposibilidad de ser escuchados y exigieron al eurodiputado español de Ciudadanos José Ramón Bauzá – uno de los organizadores – respeto para el pueblo cubano y las más de dos mil organizaciones que sí representan a nuestra verdadera sociedad civil.

A propósito, los miembros de la Asociación de Cubanos Residentes en Bélgica (Cubabel) emitieron una carta dirigida al Señor Bauzá y a la organización Civil Rights Defenders – quien auspició el encuentro anticubano – en la que se ratifica que la sociedad civil cubana es aquella que construye el modelo de nación que los cubanos que viven en la Isla y los que la quieren y defienden en todo el mundo, han escogido, la que integran las organizaciones de masas y otras muchas cuya actitud se distancia de la asumida por los supuestos “defensores de los derechos humanos” que allí participaron.

Recordaron que estos personajes nefastos apoyan el bloqueo estadounidense contra su propio pueblo y que con eventos como ese se violan los principios de la verdadera democracia, por la selectividad con que se tratan los derechos civiles y políticos.

Refiere la carta firmada por Menia Martínez, presidenta de Cubabel: “Señor Bauzá: Nosotros tenemos la ciudadanía europea y sinceramente nos avergüenza que usted, miembro de la Eurocámara se preste y promueva acciones que no tienen nada que ver con los principios que animan a las verdaderas democracias. Es necesario que sepa que al votar en las elecciones europeas lo hacemos pensando que los eurodiputados serán ejemplos y promotores de un espíritu real de solidaridad, de apertura al mundo, de una visión objetiva, de construcción de puentes entre países, culturas y sistemas políticos, de humanismo, de entendimiento, de no injerencia en los asuntos de otros países. Le confesamos que su accionar defrauda nuestras ideas sobre el Parlamento Europeo. Es una pena que no promueva eventos donde se hable con objetividad de Cuba, con sus logros y defectos. Para hacer esto obviamente tendría que invitar a los reales representantes de la sociedad civil cubana, no a estas personas que no tienen crédito alguno en Cuba, que juegan a la oposición para sacar réditos personales, para vivir bien y que apuestan por destruir el sistema que la mayoría de la población cubana defiende. Estas personas que acuden a estos espacios con el fin de provocar, buscar legitimidad y el reconocimiento que no tienen dentro de la sociedad cubana”.

Se conoció también que en días previos a este encuentro, amigos de la solidaridad emitieron otra misiva al Señor Bauzá en la que se le recuerda que la Unión Europea y el gobierno de la República de Cuba, firmaron un Acuerdo de Dialogo Político y de Cooperación, basado en el respeto y en los intereses comunes y se especifica: “Nos parece irresponsable e irrespetuoso, sostener este tipo de diálogo con insignificantes elementos financiados por una potencia extranjera para crear una disidencia al interior del gobierno de un país legítimamente aprobado por la inmensa mayoría de sus ciudadanos en las elecciones libres celebradas”.

CubaSi pone a disposición de sus lectores cartas de la Asociación de cubanos residentes en Bélgica y de asociaciones solidarias, que no solo denuncian la maniobra en el seno del Parlamento Europeo sino que además representan el verdadero sentir de los millones de cubanos que habitamos esta isla:

Carta a parlamentario del Grupo Europa Renacentista

Malakoff, 3 de febrero de 2020

92240, Ile-de-France.

Señores:

José Ramón Bauzá

Miembro del Parlamento Europeo

Coordinador grupo Europa Renacentista

Anders L. Pettersson

Director Ejecutivo

Defensa de los derechos civiles

Señores, una vez más atentan Uds. contra la voluntad de la mayoría del pueblo cubano al invitar el próximo 4 de febrero 2020 a un grupúsculo de ciudadanos cubanos, neo anexionista, no representativos de la mayoría de los habitantes de la Isla a expresar sus burdas mentiras, elaboradas en los laboratorios de la deshonestidad, en el mal llamado evento “Cartas de la sociedad civil cubana”, invitando a estos fariseos financiados por instituciones como la USAID y la NED, apadrinados por diputados como los de su grupo parlamentario en cumplimiento del designio ordenado por el gobierno de los Estados Unidos.



Humanísimos señores defensores de las causas civiles y humanas de los pobladores del mundo, nos llama la atención su silencio ante los acontecimientos vividos en naciones como Chile, Bolivia, Haití, Honduras, Yemen, Libia, Palestina, etc.

Teniendo en cuenta la pertenencia del Sr. José Ramón Bauza como miembro de las siguientes instancias de la UE:

Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile.

Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

Señores, como Uds. conocen la UE y el gobierno de la República de Cuba, firmaron un Acuerdo de Dialogo Político y de Cooperación, basado en el respeto y en los intereses comunes. Nos parece irresponsable e irrespetuoso, sostener este tipo de diálogo con insignificantes elementos financiados por una potencia extranjera para crear una disidencia al interior del gobierno de un país legítimamente aprobado por la inmensa mayoría de sus ciudadanos en las elecciones libres celebradas.

Nos parece importante aprovechar esta misiva para expresarle a Uds. que hoy en día se observa un nuevo momento en la historia, los pueblos en las urnas, en las calles y en las redes sociales han demostrado con su voto y sus protestas el agotamiento de la ofensiva imperial conservadora y restauradora neoliberal de la derecha oligárquica, a la cual el grupo parlamentario “Renew Europa” pertenece, en alianza con el fundamentalismo religioso, el poder mediático, el capital y las empresas transnacionales, al servicio del imperialismo norteamericano.



Estimados señores, nos hubiese gustado charlar personalmente, pero lamentablemente en los diálogos sostenidos por los adversarios a la libre independencia de los pueblos no se invita a los hombres y mujeres amantes de ese otro mundo posible, más justo, más humano, que durante décadas se viene construyendo en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otras naciones no sometidas a los intereses del neoliberalismo y el capital financiero.

Atentamente

“Evolucionado hacia una sociedad más equitativa”

Firman la presente a nombre de los integrantes del “Collectif entre Amis”

Cristóbal Danilo Campos Aveillé

Virgilio Ponce

Coordinadores del proyecto

Bruselas, 4 de febrero de 2020

Sr. José Ramón Bauzá

Eurodiputado

RenewEurope

Estimado Señor Bauzá:

Los miembros de la Asociación de Cubanos Residentes en Bélgica (CUBABEL), nos dirigimos a Usted tras conocer sobre la realización de este evento auspiciado por la organización Civil RightsDefenders.

Somos cubanos que no vivimos en Cuba y defendemos obviamente la existencia una sociedad civil en nuestra patria. Nosotros nos solidarizamos con nuestro pueblo y queremos una sociedad civil auténtica, esa sociedad civil que existe en Cuba y que agrupa y representa a los sectores más diversos y la mayoría de la población del país. Apoyamos a la sociedad civil cubana, la que construye la nación que los cubanos que viven en la Isla han decidido como modelo. Apoyamos esa sociedad civil cubana integrada por las organizaciones de masas de Cuba, las que agrupan a juristas, artistas, periodistas, escritores, científicos, deportistas, etc.

Esos si representan a la sociedad civil cubana, no estas personasa quienes ustedes han invitado a este evento. A qué sector de la población cubana representan ¿Quién de los miembros de sus supuestas organizaciones contó con el voto popular y fue elegido representante del pueblo a cualquier nivel en las pasadas elecciones?

Todos conocemos que estas personas son pagadas por el gobierno de los Estados Unidos. Ese mismo gobierno que, durante casi seis décadas, ha tratado de rendir por hambre, por enfermedades y por necesidad a la población cubana con un genocida bloqueo que arrecia cada vez más, que la verdadera sociedad civil cubana rechaza y pide su levantamiento, actitud que se distancia de la asumida por muchos de los participantes que ustedes han invitado, quienes en muchos casos se reúnen en Washington con los principales paladines de esta política criminal de asfixia a todo nuestro pueblo.

Llama la atención que algunos de los supuestos “representantes de la llamada sociedad civil y defensores de los derechos humanos” de nuestro pueblo apoyen el genocida bloqueo económico comercial y financiero que, durante casi seis décadas, ha acumulado daños por un valor de 138 mil 843 4 millones de dólares a la nación cubana. ¿Cuántos programas a favor del desarrollo económico y social de la Isla se hubiesen podido implementar si el estado cubano tuviera esos recursos?. El bloqueo ha drenado no solo los recursos financieros del país sino también sus recursos humanos. Lacera profundamente la hipocresía de quienes enviaron sus cartas a Civil Rightdefenders”, manipulando groseramente y con total ausencia de patriotismo la realidad que viven nuestros hermanos en Cuba. Ese sometimiento a la política imperial es también una de las razones que explica que ninguno tenga apoyo en la población cubana.

Señor Bauzá, Nosotros tenemos la ciudadanía europea y sinceramente nos avergüenza que usted, miembro de la Eurocámara se preste y promueva acciones que no tienen nada que ver con los principios que animan a las verdaderas democracias. Es necesario que sepa que al votar en las elecciones europeas lo hacemos pensando que los eurodiputados serán ejemplos y promotores de un espíritu real de solidaridad, de apertura al mundo, de una visión objetiva, de construcción de puentes entre países, culturas y sistemas políticos, de humanismo, de entendimiento, de no injerencia en los asuntos de otros países. Le confesamos que su accionar defrauda nuestras ideas sobre el Parlamento Europeo. Es una pena que no promueva eventos donde se hable con objetividad de Cuba, con sus logros y defectos. Para hacer esto obviamente tendría que invitar a los reales representantes de la sociedad civil cubana, no a estas personas que no tienen crédito alguno en Cuba, que juegan a la oposición para sacar réditos personales, para vivir bien y que apuestan por destruir el sistema que la mayoría de la población cubana defiende. Estas personas que acuden a estos espacios con el fin de provocar, buscar legitimidad y el reconocimiento que no tienen dentro de la sociedad cubana.

Hace solo unos días se conmemoró el 167 aniversario del natalicio de José Martí, el más universal de los cubanos quien con la grandeza de su pensamiento señaló ”No merece llamarse cubano quien habiendo nacido en esa tierra mancilla su más profunda raíz”. Las personas a quienes ha invitado a su evento ciertamente no merecen llamarse cubanos. No son nuestros compatriotas.

De otra parte, conocemos las razones por las que la organización Civil Rightdefenders copatrocina este evento. En su sitio deja claro que se enfoca en tres países de la región, obviamente, incluido el nuestro. Nos preguntamos cómo se pueden defender los derechos civiles de manera selectiva. ¿¿Pudiera el representante de la organización hablarnos de las acciones realizadas para proteger los derechos civiles de los líderes sociales en Colombia, Honduras y otros países de la región que son asesinados cada día?? ¿¿Pudiéramos conocer la acción internacional que ha realizado en defensa de los derechos civiles y políticos de JulianAssange a quien, con la complicidad de muchos incluida esta organización, se deja morir en silencio??

Resulta lamentable Señor Bauza que violen, con eventos como este, los verdaderos principios de la democracia. Lamentamos y rechazamos la selectividad con que tratan los derechos civiles y políticos. De otra parte le invitamos a tratar la violación de los derechos civiles y políticos que se producen en el territorio cubano de la base Naval de Guantánamo.

Como cubanas y cubanos de verdad, los integrantes de nuestra asociación apoyamos el fortalecimiento de la cooperación y el diálogo entre la Unión Europea y Cuba y la implementación incondicional del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba, la Unión Europea y sus Estados miembros. También seguiremos defendiendo el derecho de nuestras familias y del pueblo cubano en general a vivir en el sistema político, económico y social que han escogido, que nosotros apoyamos y que las más de 2200 organizaciones de sociedad civil que hay en nuestra Patria Amada, ayudan a construir.

Sinceramente,

Menia Martínez Zamora

Presidenta de Cubabel