Partido Comunista de Vietnam. guía en la lucha y la victoria

La Habana, Cuba. – Con la presencia del Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, tuvo lugar en La Habana el acto central por el Aniversario 90 de la fundación del Partido Comunista de Vietnam.

La integrante del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, Truong Thi Mai, destacó la relación de hermandad que une a los pueblos cubano y vietnamita; construida por los líderes históricos de ambas naciones: Martí, Ho Chi Minh y Fidel.

En sus palabras la dirigente partidista ponderó que su organización se convirtió en el líder y organizador de todas las victorias de la Revolución en el país indochino.

En el acto por el Aniversario 90 del Partido Comunista de Vietnam, Olga Lidia Tapia, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, agradeció el apoyo de Vietnam y su condena al bloqueo de Estados Unidos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.