Participa Valdés Mesa en los debates del proyecto de ley electoral (+ Fotos)

Con la participación del Primer Vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros Salvador Valdés Mesa, parlamentarios analizaron el Proyecto de Ley Electoral.

El diputado José Angel Hernández de Santiago de Cuba, expresó la necesidad de que se especifique que tanto en ausencia temporal como definitiva del Presidente del Consejo Nacional Electoral lo sustituya el vicepresidente.

En los debates del proyecto de Ley Electoral previamente a la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, intervinieron varios diputados, entre ellos Yaumara Díaz de La Habana, quien se refirió a la residencia efectiva para tener derecho a elegir y ser electo.

José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juridicos, anunció que una vez aprobada la Ley Electoral entrará inmediatamente en vigor para elegir el Consejo Electoral Nacional.

Los diputados del Parlamento en tres grupos de trabajo aclararon dudas sobre los proyectos de leyes Electoral, Pesca y Símbolos Nacionales, que este sábado se someterán a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular

José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, dijo que el proyecto de Ley Electoral tuvo más de 450 modificaciones, lo que muestra, aclaró, la participación desde la base.

En el debate sobre el Proyecto de Ley de Pesca, destacó la necesidad de regular la actividad en aras de garantizar la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos.



Sobre los Símbolos Nacionales, cuya ley se perfecciona, los diputados consideran de suma importancia el respeto hacia cada uno, y que la escuela y la familia son los responsables de formar valores ciudadanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.