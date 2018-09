Participa secretario del Consejo de Estado en consulta popular

Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, valoró de excelente el debate sobre el Proyecto de Carta Magna, efectuado en la circunscripción 104 del Consejo Popular José Martí de Santa Clara, a la que asistió como invitado.

El también miembro de la comisión redactora del Proyecto de Constitución, expresó que la sabiduría del pueblo hará más robusta y consistente la Ley de leyes, y felicitó a los participantes por las propuestas realizadas.

En la consulta popular del Proyecto de Constitución en el Consejo Popular José Martí, de la capital villaclareña, los vecinos ofrecieron sus opiniones sobre los dos períodos de mandato del presidente de la República, así como la edad límite para ejercer sus funciones.

También fue esclarecido el concepto de Estado Cubano de Derecho y su importancia para el proceso de institucionalización del país.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.