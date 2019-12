Participa Presidente de Cuba en debates del Parlamento

La Habana, Cuba. – La segunda jornada de trabajo en Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional, que tuvo lugar en el Palacio de Convenciones, abordó temas de gran interés para la población.

El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, reconoció la terminación de 43 mil 700 viviendas, 10 mil 801 más de lo previsto en el año, y exhortó a planificar en función de las necesidades, así como de la prioridad.

Destacó la necesidad de trabajar más en la calidad desde todas sus dimensiones: belleza, confort y el mejoramiento del entorno urbano, y reconocó la labor en la legalización de las viviendas, uno de los problemas detectados en el control por los territorios.

También Díaz-Canel participó en la comisión referida a la conservación de la memoria histórica, y señaló que es necesario el empleo de los fondos digitalizados por los interesados.

Con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel, los diputados de la Comisión de Atención a los Servicios analizaron este miércoles el papel de los Joven Club de Computación, como actores fundamentales en el cumplimiento de la Política de Informatización de la Sociedad y sus retos en un nuevo contexto tecnológico.

Diversificar los servicios a la población, incorporar la robótica educativa y generar mayor cantidad de contenidos y servicios nacionales en la red, destacaron como las tareas que deben acometer esas instituciones.

El ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, señaló su positiva participación en las acciones de desarrollo local y constató su función como espacios de integración gracias al proyecto Joven Club te conecta.

Perdomo también señaló la importancia de que este programa se convierta en cuna de iniciativas nacionales, las cuales posteriormente se puedan llevar a Internet.

En lo que va de año cerca de 200 obras relacionadas con el abasto, saneamiento y almacenamiento de trasvases se terminaron en el país, trascendió en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, a la que asistió el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés.

Al presentar información actualizada a los diputados, el Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, resaltó que, con relación al año 2013, más de un millón de personas reciben mejoras en el servicio de abasto de agua.

El encadenamiento con la industria nacional para sustituir importaciones e insumos alcanza resultados importantes, destacando la fabricación en el país de pluviógrafos inteligentes con comunicación inalámbrica.

Aunque con ritmo menos acelerado el programa de saneamiento avanza, mientras que en el de almacenamiento y trasvases continúan las inversiones en canales magistrales, y túneles.

La atención a los planteamientos de la población mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, fue objeto de análisis en la Comisión parlamentaria de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Los diputados señalaron como principales espacios culturales para recoger planteamientos de la población el Noticiero Cultural, la revista digital La Jiribilla, el Periódico Cubarte, entre otros.

Reconocieron la necesidad de la incorporación de mejoras tecnológicas en servicios como el ingreso a la Enseñanza Artística y a las Casas de Cultura, además del Registro de Bienes Culturales.

El Ministro de Cultura, Alpidio Alonso, reiteró la necesidad de abrir más espacios de participación ciudadana, divulgar mejor la información cultural y perfilar las vías y canales que recogen las sugerencias de la población.

