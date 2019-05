Participa Presidente cubano en la reunión del ALBA-TCP (+Fotos)

Con la presencia del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, concluyó la reunión del XVIII Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Con la Declaración Final, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se destacaron puntos en los cuales se llamó a respaldar la paz en Venezuela, la igualdad soberana de los Estados, la prohibición del uso y amenaza de la fuerza, y el derecho a mantener la soberanía de los pueblos.

Reiteró el reclamo internacional al levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos hacia Cuba, que daña las relaciones y viola los principios internacionales.

Bruno Rodríguez manifestó el respaldo a las iniciativas de dialogo del Mecanismo de Montevideo, y el apoyo de los pueblos al derecho internacional.

