Participa Presidente cubano en ceremonia de apertura del Año Judicial

La Habana, Cuba. – El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez participa en la ceremonia de apertura del Año Judicial 2020, expresión del fortalecimiento de la institucionalidad del sistema de justicia en Cuba.

Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, en su Twitter escribió: acompañan al mandatario Esteban Lazo Hernández, presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido.

El Tribunal Supremo Popular está integrado por el Presidente, los Vicepresidentes, Presidentes de las Salas de Justicia, y demás jueces, y es dirigido por un Consejo de Gobierno.

Comprende también 6 salas de justicia: Sala de lo Penal, Sala de lo Civil y de lo Administrativo, Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, Sala de lo Laboral, Sala de lo Económico y Sala de lo Militar.

