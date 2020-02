Participa Díaz-Canel en el balance del Ministerio de Justicia

La Habana, Cuba. – En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, y de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, el Ministerio de Justicia, MINJUS, realizó su reunión anual para analizar resultados del organismo en el año anterior.

El titular del sector, Oscar Silvera Martínez, presentó el informe central, que recoge los principales avances y desafíos que enfrentó el Ministerio en el 2019.

El MINJUS evaluó el cumplimiento de la política de cuadros, la disponibilidad de recursos humanos, los servicios notariales, registrales, mercantiles, de la propiedad, los asuntos penales, la atención a la población, entre otras cuestiones.

En este mes, Díaz-Canel se ha hecho presente en los balances anuales de importantes organismos, como la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el de Comercio Interior, por sólo citar algunos ejemplos.

