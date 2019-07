Participa Díaz-Canel en Asamblea de Entidades Fiscalizadoras

Con la presencia del Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sesiona en el capitalino Hotel Nacional la XLIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

El mandatario saludó a los participantes en esta reunión y ratificó la voluntad integradora de Cuba, de acuerdo con la información publicada en el sitio digital de la presidencia.

La Asamblea General Ordinaria se desarrolla con la presencia de representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.

Por su parte la Contraloría General de la República indica que en el marco de esa reunión se realizó un encuentro bilateral entre la Contralora General de Cuba, Gladys Bejerano y el presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores Nelson Shack.

