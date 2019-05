Parlamentos de Corea Democrática y Cuba fortalecen relaciones (+Fotos)

El vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de la República Popular Democrática de Corea, Ri Su Yong, ratificó el fortalecimiento de las relaciones con el Parlamento cubano.

En un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, significó el interés por consolidar los vínculos de esos órganos, a la altura de los existentes entre gobiernos, partidos y pueblos.

La visita del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, contribuyó a revitalizar los nexos políticos y fraternos entre ambas naciones, agregó el también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Suprema de ese país asiático.

Por su parte, Esteban Lazo agradeció el apoyo para el cese del bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos, intensificado con la reciente activación del Título III de la Ley Helms-Burton.

