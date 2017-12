Asamblea Nacional pide activa participación popular en elecciones

La Habana, Cuba.- En días próximos continuará el proceso de elecciones generales en Cuba, el que es esencial la participación de nuestro pueblo, afirmó hoy el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, en sesión plenaria con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

En una breve intervención, Lazo destacó que el Parlamento sesiona a unos días del primer aniversario del fallecimiento del Líder Histórico Fidel Castro Ruz, y ratificó el apoyo al concepto de Revolución, legado por el Comandante en Jefe.

Señaló que en la actual legislativa se trabajó, entre otros asuntos, en el perfeccionamiento del Poder Popular, el control del cumplimiento de los Lineamientos y la fiscalización de la labor de las Comisiones Permanentes.

El pleno de la Asamblea Nacional guardó un minuto de silencio por los desaparecidos diputados Armando Hart Dávalos, Adolfo Rodríguez y Jesús Hernández, cuyas trayectorias políticas y profesionales fueron destacadas.

Economía cubana avanza con pasos discretos

El Producto Interno Bruto de Cuba se prevé crezca este año en el entorno del 1,6 %, propiciado fundamentalmente por la dinámica de las actividades del turismo, transporte, comunicaciones, agricultura y construcción, informó el titular de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas.

En sesión plenaria del Parlamento, significó que el período estuvo caracterizado por grandes retos en las actividades productivas y de servicios, debido a las tensiones financieras y materiales.

No obstante a ello y teniendo en cuenta también el recrudecimiento del bloqueo y los considerables daños provocados por el hucarán Irma, se garantizó la sostenibilidad de los servicios básicos a la población, destacó.

La economía avanza aún con pasos discretos, pero se mantiene la tendencia gradual al desarrollo, dijo Cabrisas en el DÉCIMO Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional en su VIII Legislatura.

